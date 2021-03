UFC 260: Miocic vs Ngannou: Resumen del UFC 260 en video y resultados de todas las peleas en Las Vegas

Muchas gracias por seguir el evento de UFC 260. En una noche espectacular, Francis Ngannou se convirti en el nuevo campeon del epso completo de UFC. El legado de Stipe Miocic ha concluido con esta derrota ante el cameruns.

Crnica completa , AQU.

-Te puede interesar: Francis Ngannou vs Jon Jones, la pelea que el mundo quiere ver

2 round | Francis Ngannou es el primer campen africano del peso completo en la historia.

2 round | SE ACAB! Ngannou liquida al campen con una enorme pegada, lo mando a otra galaxia y es nuevo campen de peso pesado. El Bombero no logr apagar el incendio de izquierda y derecha.

1 round | Miocic est en alerta mxima, trata de ser precavido pero perdi el prime round. Gran cardio Ngannou.

1 round | Brutal castigo de Ngannou, apean resisti la metralla Miocic que est sacudido. El ttulo se le est yendo de las manos.

1 round | El retador sali buscar cortar la distancia con el campen e intentar conectar al rostro del campen. El Bombero recibe un par de caricias pero aguant los rectos del africano.

1 round | SE ARM LA CAMORRA! Arranc la pelea de campeonato.

Previo | Se lleva a cabo la presentacin por Bruce Buffer. Quin saldr victorioso?

Previo | Ngannou es el favorito en los momios de -130. Miocic, el Bombero, tiene +110. Las casas no pronostican irse a las tarjetas.

Previo | Es hora de la peela estelar, Ngannou busca convertirse en el primer campen de peso completo de nacionalidad africana. Ojo que tiene racha de cuatro nocauts al hilo.

Luego de su triunfo por sumisin, Vicente Luque solicit una pelea ante el veterano Nate Diaz. Una pelea que se?ria la catapulta que necesita para llamar ala atencin del campen welter que se definir en abril entre Usman y Masvidal.

Invitadas de lujo! Las estrellas de la cultura pop Megan Fox y Kourtney Kardashian se dieron cita en el Apex para el UFC 260. Tambin estn Joe Burrow, Travis Barker y Machine Gun Kelly.

1 round | SE ACAB! Con una guillotina, Luqeu pone punto final al pleito y levanta la mano para ser un contendiente por el cinturn en los prximos meses. Mientra sigue escalando en el ranking.

1 round | A NADA! Woodley estuvo a nada de ver estrellas, recibio un castigo brbaro y est seminoqueado en la lona.

1 round | Luque atac desde el arranque, pero Woodley lo amarr de gran forma. Luego se arma un gran intercambio en todo el octgono.

1 round | ARRANC LA COESTELAR!

Previo | A continuacin la presentacin de Bruce Buffer.

Previo | Momento de la batalla coestelar de la noche en las Vegas, el ex campen Tyron Woodley quiere demostrar que sigue siendo uno de los contendientes dentro de la divisin y ahora intentar romper a Vicente Luque; el chileno llega dcon dos triunfos al hilo por KO.

3 round | A DORMIR! O’Malley le conect un bombazo de zurda a Almeida y lo finiquita en la lona. Por fin lleg el KO y la cuarta derrota al hilo para Almeida que podra terminar cortado de UFC.

3 round | Los golpes a la piernas hacen merma en Almeida que pierde movilidad pero sali a arriesgar en el ltimo asalto. O’Malley intenta ser inteligente en este episodio.

2 round | Almeida intent revivir en el segundo asalto pero fue insuficiente, este round fue de O’Malley.

Parece cerca el KO! No pierdan de vista el segundo round! #UFC260pic.twitter.com/vW44kFPhfA ? UFC Espaol (@UFCEspanol) March 28, 2021

2 round | Sean domina la pelea y el centro del octgono, aguarda por la combinacin que lo haga llevarse el KO. El Sugar hace poco conect una venenosa zurda.

2 round | Almeida no pude revertir la distancia de Sugar, pero las patadas cortas y los pocos golpes de poder empiezan a mover a O’Malley. Aunque sigue recibiendo castigo.

1 round | LO DEJ VIVIR! O’Malley ya tena el nocaut pero se confi y dej de atacar, le permiti al carioca vivir y tomar aire. Terrible equivocacin y ahora recibe algunas caricias.

1 round | O’Malley llev la iniciativa en los primeros segundos, pero Almeida corrige y cierra la guardia. Sugar aprovecha el alcance e intenta conectar la zurda.

1 round | Arranc el pleito, al tercera de la cartelera estelar.

If you like finishers, we have one for you [ #UFC260 LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/4v1XFzm1lJ ] pic.twitter.com/a7SncXAI2z ? UFC (@ufc) March 28, 2021

Previo | Almeida intenta cortar la racha negativa y seguir en el radar de la divisin, mientras que Sugar busca recuperarse tras la cada que registr en su pasada pelea.

El Bombero Miocic lleg al Apex hace algunos minutos y a se encuentra practicando de cara a la defensa por el campeonato de peso pesado.

The UFC APEX is starting to rumble The #UFC260 main event has arrived… pic.twitter.com/y0gstThMxr ? UFC (@ufc) March 28, 2021

Final | Maverick vence en las tarjetas sin mayor problema (30-27, 30-27, 29-28).

3 round | Miranda cierra mejor y parece que ser victoria unnime en las tarjetas.

3 round | Intercambio de posiciones, ahora la candiense le gana la espalda a Maverick. La pelea est empatada en las tarjetas y este round es crucial.

3 round | Maverick coloca el 1 y 2 , luego le gana la espalda a su rival e intenta el matalen.

Toma control ahora Maverick en el suelo! #UFC260pic.twitter.com/OrZ19bNCPl ? UFC Espaol (@UFCEspanol) March 28, 2021

2 round | Robertson controla a Maverick, pero esta maneja bien la defensa e intenta recuperarse en la lona. Este round fue de la canadiense.

Tremenda secuencia! Del suelo a los puos #UFC260pic.twitter.com/1ZX0xTEQ1X ? UFC Espaol (@UFCEspanol) March 28, 2021

2 round | Miranda mantiene la iniciativa y controla el centro del octgono. Los jabs comienzan a entrarle a su contrincante, pero Robertson intenta un derribo y apaga el fuego.

1 round | Maverick gana un derribo, pero Robertson de inmediato se escapa y contragolpea.

1 round | SALIERON A ENCENDER EL OCTGONO! Lindo intercambio entre zurda y diestra, Maverick pareca ms fina pero Robertson tambin impacta el rostro de la peleadora de azul.

1 round | Arranc el duelo de poder a poder dentro del octgono de la UFC. Se intentan medir con el jab y las patadas cortas al cuerpo.

Previo | Se realiza la presentacin por Bruce Buffer.

Previo | Es hora de la nica pelea entre mujeres dentro del octgono de la UFC. Maverick afronta una difcil prueba ante Robertson. Miranda es la favorita en las apuestas.

Ngannou ya va rumbo al Apex de la UFC y esta noche podra convertirse en el primer campen africano que consigue el ttulo de los pesos completos dentro del Ultimate Fighting Championship. Miocic intentar tener su segunda defensa exitosa tras recuperar el ttulo en 2019.

1 round | SE ACAB! Terrible nocuat de Mullarkey sobre Worthy.Con una clase de ganchos mand a dormir al favorito. Khama ni lo vio venir.

BOOM! El poder de una izquierda @Jamie_Mullarkey noquea a Khama Worthy en round 1! #UFC260pic.twitter.com/R1StDaIRM4 ? UFC Espaol (@UFCEspanol) March 28, 2021

1 round | Rpido intercambio entre los combatientes, Mullarkey intenta cazar a su oponente.

1 round | ARRANC LA PRIMERA BATALLA ESTELAR!

Previo | Los peleadores salen a escena y se lleva a cabo la presentacin por Bruce Buffer.

Previo | Los momios en las Vegas colocan Worthy como el favorito con -130 y es la opcin ms obvia ir con l puesto que sus bombazos marcarn el ritmo del octgono. Por otro lado, la lnea de Jamie es de +100.

Previo | Dentro de la priema batalla de la cartelera estelar, dentro de las 155 libras se enfrentan Worthy y Mullarkey. El australiano hace su tercera presentacin en la compaa de Dana White contra Worthy; quien tiene un ataque muy rpido.

#UFC260 is LIVE in 15 minutes on @espn+ PPV! Mullarkey vs Worthy is up next! pic.twitter.com/jQWaM9mSyO ? danawhite (@danawhite) March 28, 2021

Visita de lujo en el octgono de UFC. Joe Burrow estar viendo las peleas estelares de UFC 260. El lanzador de Cincinnati quiere disfrutar de una gran velada. Burrow se aventur y decidi apostar por Stipe Miocic en un triunfo por KO.

La pelea estelar de UFC 260 nos regalar una revancha por el cinturn de peso completo, en la que el monarca, Stipe Miocic, ponga en la lnea nuevamente su fajn ante Francis Ngannou a quien ya derrot por decisin unnime en 2018.

Nota completa, AQU.

Es hora de que el octgono de UFC vibre con las batallas estelares en Las Vegas. En la batalla final, Francis Ngannou intentar acabar con e reinado del mejor peso pesado de la historia, Stipe Miocic.

Stipe Miocic vs. Francis Ngannou (por el ttulo de peso pesado)

Tyron Woodley vs. Vicente Luque

Sean O’Malley vs. Thomas Almeida

Gillian Robertson vs. Miranda Maverick

Khama Worthy vs. Jamie Mullarkey

Francis Ngannou enfrentar por segunda ocasin a Stipe Miocic por los ttulos de los pesos pesados en UFC 260 y aunque el favorito es el actual campen, el cameruns cuenta con el apoyo de Ryan Garca.

En su cuenta de Instagram, el campen de los ligeros del CMB comparti el video de cuando Ngannou enfrent el Body Shot Challenge, reto que el propio Garca hizo famoso, siendo el nico personaje hasta el momento que logr superarlo.

Nota y video completo, AQU.

1 round | ATMICA VICTORIA! Menifield rinde a Cherant y vuelve a la senda del triunfo. Vaya poder sobre el cuello con un estrangulamiento de Von Flue .

Von Flue! Von Preux! Whatever you call it – @AlonzoMenifield just got it done #UFC260pic.twitter.com/1eLTs11ZZY ? UFC (@ufc) March 28, 2021

1 round | Menifield prendi el cuello de Cherant en una clase de gran defensa, vaya inicio de pelea. Esto puede acabar pronto…

1 round | ARRANC EL SEXTO PLEITO DE LA NOCHE!

Previo | Momento de la ltima pelea de la cartelera preliminar. Menifield se mide en el peso semipesado a Cherant. El ‘Atmico’ quiere cortar la racha de dos derrotas al hilo.

Bruce Buffer est revolucionando las redes sociales, luego de que el afamado presentador de UFC se presentara en el podcast de Mike Tyson y diera muestra de sus grandes habilidades.

Puedes mirar el video, AQU.

3 round | Amplio dominio en la lona de Nurmagomedov, Abubakar arras en los tres asaltos y ser pan comido en la penltima de las preliminares.

3 round | Con la especialidad de la casa, Nurmagomedov se adjudica el derribo y domina la posicin. Ahora trata de trabajar la guardia mientras Jared busca despegarse de la lona.

2 round | El primo de Khabib domina la pelea de pie, Gooden esquiva con el cabeceo pero se mete en probetas con el intercambio. Nurmagomedov empieza a dominar el centro del octgono.

1 round | EL PODER ABUBAKAR! Descuido terrible del afroamericano, Nurmagomedov aprovecha y lo prende en dos ocasiones; apenas alcanz a escaparse Gooden.

Demostrando Nurmagomedov el luchador que tambin tiene poder en los puos! #UFC260pic.twitter.com/mbD1fOEUlm ? UFC Espaol (@UFCEspanol) March 28, 2021

1 round | Piquete de ojos de Nurmagomedov a Gooden, se detiene brevemente la pelea. Jared decide continuar sin problemas.

Previo | Abubbakar Nurmagomedov sube al octgono. El primo de Khabib tiene a la leyenda en su esquina y busca imponerse por primera vez en el octgono de la UFC.

FINAL | Oleksiejczuk logra imponerse por decisin dividida. Te pareci justa la victoria?

3 round | Nos vamos a las tarjetas, Oleksiejczuk se adjudic un gran gancho al hgado, pero Modestas le respondi con algunos golpes al rostro.

Un golpe al cuerpo potente Oleksiejczuk #UFC260pic.twitter.com/3axsU40Mdq ? UFC Espaol (@UFCEspanol) March 28, 2021

3 round | Oleksiejczuk se recupera en este asalto y pone contra la reja a Bukauskas. Castiga con la rodilla e intenta convencer a los jueces con un gran control, que puede ser crucial.

2 round | Oleksiejczuk se llev algunas caricias sobre el final del asalto, Bukauskas golpe muy bien el pmulo de su rival.

2 round | Bonito upper que prendi el rostro de Modestas, este responde y le repite una serie de jabs. Oleksiejczuk sigue entero.

1 round | UFFFFFF! Vaya pelea de pie que comenzaron a dar estos semipesados. Bukauskas y Oleksiejczuk no salieron escatimar en el priemr round.

1 round | Bukauskas sali a buscar el cuerpo de su rival con una patada giratoria. Micha respondi con bombazos de derecha que movieorn al rival y lo dejaron temblando.

Previo | Primer duelo en el peso semipesado dentro del UFC 260. Modestas Bukauskas y Micha Oleksiejczuk se miden en la tercera pelea de la noche. Con quin vas?

Despus de varias semanas de incertidumbre, todo indica que la tercera pelea entre Conor McGregor y Dustin Poirier se realizara en el UFC 264. De acuerdo a Dana White, la batalla de desempate podra llevarse a cabo en la segunda mitad del ao, luego de que las esperanzas de que ambos lucharan en mayo se esfumaran.

Nota completa, AQU

FINAL | No hubo polmica entre los jueces. Omar Morales fue claro ganador.

Lo hace!!! Arriba #Venezuela@OmarMoralesJR derrota a Shane Young por decisin unnime (30-27 x 3) en #UFC260 Felicitaciones a nuestro guerrero! pic.twitter.com/Cp9W9WtbLU ? UFC Espaol (@UFCEspanol) March 28, 2021

3 round | Morales descarg al derecha sobre el rostro de Shane, Young estuvo muy incmodo en este round y todo indica que ser pelea para el venezolano en las tarjetas.

3 round | Minutos similares al pimer salto, el venezolano tiene la espalda en la jaula; pero aprovecha un descuido de su oponente y se adjudica un derribo clave dentro de las tarjetas.

2 round | Le piden ms boxeo a Omar Morales y este suelta la izquierda y derecha sobre el rostro de su rival. El de Nueva Zelanda mantiene la guardia alta y recibe castigo con una gran patada de taekwondo a la cabeza.

Salen los golpes de @OmarMoralesJR quien viene a la caza del rival! #UFC260pic.twitter.com/RevxKFLPag ? UFC Espaol (@UFCEspanol) March 28, 2021

2 round | El venezolano sale a probar con las patadas cortas y los jabs de derecha. Mientras que Young busca poner contra la reja a su rival y buscar un derribo.

1 round | Omar gan la posicin y consigui un derribo. Young se recuper rpido y evit terminar en la lona. Fue un asalto cerrado.

1 round | Comenzaron las acciones entre Morales y Young.

Previo | Momento de ver al venezolano Omar Morales en el octgono de la UFC. El sudamericano llega tras caer en las tarjetas contra Giga Chikadze en octubre. Mientras que Young cay por KO contra Klein.

One of the fights I told you about is coming up. Young vs Morales is LIVE and FREE NEXT on @espn#UFC260pic.twitter.com/Tk7XU4mW2s ? danawhite (@danawhite) March 28, 2021

Para el pleito estelar de UFC 260, Francis Ngannou puso en la bscula un peso de 263 libras. Mientras que Stipe Miocic llegar a una nueva defensa de campeonato con 234 libras.

3 round | SE TERMIN! Arrancamos con KO el UFC 256. Barriault fue indomable en el ltimo asalto y en los segundos finales consigui la finalizacin sobre Azaitar, quien es amigo de Khabib.

Se acaba! Fue mucho castigo @PowerBarriault vence a Abu Azaitar por TKO en round 3! #UFC260pic.twitter.com/L8OBqVbrkZ ? UFC Espaol (@UFCEspanol) March 28, 2021

3 round | SE PRENDI EL TIRO! Barriault prendi de derecha en varias veces a Azaitar y lo tiene al borde del KO.

Barriault prone ms presin y saca el bucal de Azaitar #UFC260pic.twitter.com/keJnf4M92b ? UFC Espaol (@UFCEspanol) March 27, 2021

2 round | Barriult brinda una mejor combinacin con jabs y codazos, Azaitar ahora intenta defenderse de los embates y presin. El de Maruecos recin intent un derribo que no prosper.

1 round | Barriault cometi un golpe bajo y fue advertido. Azaitar sali a repartir golpes y domina en la pelea de pie.

1 round | Comenzaron las acciones en el octgono de Las Vegas.

Por otro lado, los duelos estelares y la pelea de campeonato de entre Stipe Miocic y Francis Ngannou arranca a las 20:00 horas del Centro, 22:00 del Este y 19::00 del Pacfico. Recuerda que todos los combates y minuto a minuto los encuentras en MARCA Claro USA.

Dillian Whyte sali con hambre este sbado y se devor en cuatro rounds a Alexander Povetkin para cobrar venganza y llevarse el ttulo interino CMB de los pesos completos en una velada realizada en el Europa Point Sports Complex de Gibraltar.

Crnica completa, AQU.

El segundo evento numerado de marzo de UFC arracar con las primeras batallas preliminares en punto de las 19:30 del ESTE, 17:30 CENTRO. La transmisin en Mxico y Latinoamrica va por STAR Action (antes FOX Action); mientras que en USA por ESPN+ con PPV para la cartelera estelar.

Para el duelo de la pelea de campeonato de los pesos pesados, las casas de apuesta le han dado la espalda al campen. La racha de nocauts de Ngannou lo colocan como favorito con momios de -130. Mientras que Miocic tiene lnea de +110. Ojo que en la de Adesanya vs Blachowicz, el underdog fue el ganador. Al igual que en la de Poirier vs McGregor.

Stipie Miocic tienen en su cabeza ganar la UFC 260 y la defensa este fin de semana de su ttulo pesado contra el cameruns con nacionalidad francesa Francis Ngannou, al que ya derrot en 2018, pero no vera con malos ojos un cruce MMA y boxeo.

Por este motivo, al ser preguntado por el combate entre Fury vs Joshua, Stipe respondi: “Estara bien, sera un combate diferente, el boxeo tiene ms que ver con la tcnica y creo que la pelea sera ms justa”.

Nota completa AQU.

El UFC 260 trae consigo un combate apasionante. El estadounidense Stipe Miocic se medir a Francis Ngannou. Ambos se enfrentaron por primera vez en UFC 220, el 20 de enero de 2018, en Boston. El campen defensor fue capaz de apagar la explosiva ofensiva de Ngannou con sus habilidades de lucha y llevarse la contienda por decisin unnime.

Stipe no se fa de su contrincante: “Tiene un gran entrenador y un gran equipo y estn trabajando bien con l, hacindolo mejor. Definitivamente ha mejorado, pero yo tambin”.

Nota completa, AQU.

Con un total de 10 enfrentamientos, el UFC 260 se prepara para arrancar dentro de una hora. La pelea estelar ser entre Stipe Miocic y Francis Ngannou en una revancha por el cinturn de los pesados.

Stipe Miocic vs. Francis Ngannou

Tyron Woodley vs. Vicente Luque

Sean O’Malley vs. Thomas Almeida

Gillian Robertson vs. Miranda Maverick

Khama Worthy vs. Jamie Mullarkey

Alonzo Menifield vs. Fabio Cherant

Abubakar Nurmagomedov vs. Jared Gooden

Modestas Bukauskas vs. Micha Oleksiejczuk

Shane Young vs. Omar Morales

Marc-Andre Barriault vs. Abu Azaitar

Excelente sbado a todos y bienvenidos al directo de la revancha entre Stipe Miocic y Francis Ngannou por el ttulo de los peso pesados de UFC. Hoy desde el Apex de Las Vegas, el UFC 260 tendr lugar con un par de actuaciones interesantes y un cetro en disputa, tambin marcar el camino hacia las ltimas exhibiciones a puerta cerrada.

En lo que pintaba para ser una velada con dos campeonatos, el coronavirus provoc la cancelacin de la pelea entre Volkanovski y Ortega. Por lo que nicamente tendremos como duelo de campeonato, una de las revanchas ms esperadas por la compaa.

Despus de haber puesto fin a la rivalidad con Daniel Cormier, todo acab por acomodarse para una segundo pleito ante ‘The Predator’. En esta ocasin todo pinta a finiquitarse antes de las tarjetas, la primera vez Miocic se llev el triunfo de manera unnime y si logra imponer el dominio de hace casi tres aos, tendramos una defensa exitosa ms.

Por otro lado, el de Camern ha tenido una evolucin implacable. Ha ganado cuatro de sus ltimas cinco por la va del nocaut. La nica que perdi tras el enfrentamiento contra Stipe fue en las tarjetas y ante Derrick Lewis.

En cuanto a las dems peleas, la coestelar tiene como actores a Viciente Luque y el ex campen Tyron Woodley. Adems de los cruces de O’Malley versus Almeida y Robertson ante Maverick.

– Khabib Nurmagomedov a la WWE? “Podra ser una superestrella”

– Miocic vs. Ngannou II, duelo de gigantes

– Ryan Garca apoya a Francis Ngannou en UFC 260

– La tercera pelea entre Conor McGregor y Dustin Poirier apunta al UFC 264