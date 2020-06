UFC 250: Amanda Nunes vs Felicia Spencer: Resumen en video y lo mejor de UFC 250 en Las Vegas

Muchas gracias por seguir el directo de UFC 250, desde Las Vegas. Amanda Nunes logr mantenerse como monarca en dos divisiones, con una pelea espectacular ante Felicia Spencer, la brasilea fue la gran ganadora de la noche.

5 round | VICTORIA PARA AMANDA! Nunes gana por decisin unnime y confirma su dominio en la compaa. Las tarjetas de los jueces fueron claras: 50-44, 50-44 y 50-45.

5 round | Los codos de Amanda son un verdadero martirio, Spencer tiene un corte importante en la cara que detiene la pelea por un momento. La victoria de la brasilea parece inminente que maneja con tranquilidad la pelea.

4 round | Nunes casi consigue el sometimiento. Pero Spencer resiste en los segundos finales, Amanda domina de gran forma y le causa gran dao al rostro de la retadora. Vmonos al ltimo asalto.

3 round | Nunes con tranquilidad le da una buena leccin de artes marciales a Spencer. Felicia no luce bien conforme pasa el tiempo y la Leona lo sabe. La barbilla de la canadiense ha resistido apenas. Nunes cierra su repertorio con par de uppers y un giratorio.

2 round | Se fueron dos asaltos, el dominio sigue siendo de Amanda. Spencer sali bien librada, pero le aterrizaron buenos golpes. Logrr despertar la retadora?

2 round | La Leona empieza a sacar los jabs y los volados; pero Spencer resiste. la retadora no luce cmoda tomando la distancia. Recin la canadiense alcanz a responder con un volado.

1 round | Amanda Nunes domina la lona, pero la canadiense evita el sometimiento. Inician los contraataques con los codos, mientras los codos de la Leona empiezan a generar dao. Termina el primer asalto, cada una, a su esquina…

1 round | Spencer de inmediato busca acortar la distancia, pero Nunes mete por de golpes portentosos. La Leona con un inicio redondo en los primeros minutos y la velocidad sigue favorecindole.

1 round | Comienza la pelea! Amanda Nunes y Felicia Spencer disputan la supremaca de la divisin de peso pluma.

Previo | Esta es la primera pelea estelar para Felicia Spencer, serla quinta para Amanda. Lograr la canadiense explotar los clinches o ser el poder de KO de Nunes el que se imponga? Tambin no olvidemos que la campeona es muy buena en jiu jitsu y conoce judo al poseer cinturn marrn.

Previo | Amanda sube al cuadriltero en su primera defensa del cinturn de peso pluma. La brasilea quiere seguir reinando en dos divisiones y puede hacer historia esta noche. Spencer no es nada favorita, pero promete ser una rival de alto calibre y dar la sorpresa.

2 round | NOCAUT! Garbrandt aprovecha su fortaleza en el cierre del segundo round y en un descuido le mete un golpe letal a Raphael Assuncao. Excelsa tcnica de Cody, quien vuelve a la senda de la victoria.

2 round | Assuncao entra con dos buenos golpes, pero Cody evade ien los golpes. La lectura de Garbrandt mejora y luce ms cmodo; recin acaba de mandarse un puetazo muy bueno que sacudi a Raphael.

1 round | Son la trompeta! Cody con cosntantes cambios de guardia, Assuncao quiere tomar ms la iniciativa; pero al final no hay mucha accin en este round. Cody se ha escapado de los intentos de derribo.

1 round | Ambos peleadores comienzan a medirse, lucen muy cautelosos. Raphael empieza sacar algunas patadas que Cody devuelve. Demasiado escaneo sobre el octgono, nadie quiere correr riesgos en este asalto.

Previo | Es el momento de la coestelar. Pelea donde Assuncao busca su victoria nmero 11 por sumisin, entendiendo queel jiu jitsu es su principal arma. Este atleta de gran experiencia quiere seguir demostrando que est en la lite. Pero ojo que la velocidad de Garbrandt es brillante, no desentona en cualquier circunstancia.

1 round | Ni para el arranque! Sterling fue una camisa de fuerza y lleg la finalizacin. Sterling cerr el tringuo de gran manera y mand a dormir a Sandhagen, quien pierde por primera vez por esta va y termina su rach de siete triunfos al hilo.

Previo | Duelo atractivo en el peso gallo. Cory mantiene ritmo ascendente y si gana, podra enfilarse de cara a la pelea por el ttulo de su divisin. Un enfrentamiento muy parejo, pero el de jamaica apenas es favorito.

Final | Por decisin unnime, Magny se llev la victoria: 30-27, 30-27 y 29-28. Rocco Martin no lo puede creer. Pelea controversial? Dos dos rounds fueron muy difciles de calificar.

3 round | Magny fue un vendaval en el tercer asalto. Aprovech el jab y utiliz de mejor forma las piernas, ante un Rocco Martin mermado.Ser suficiente?

2 round | Rocco Martin comienza a trabajar con la reja para maniatar a Magny. Neil luce con par de golpes fuertes, se intercambian las patadas; pero no lo gana con claridad. Entramos al ltimo asalto…

1 round | Martin alcanz a dominar de mejor forma el primer round. Magny hizo lo posible por emparejar el asalto, pero al final da la sensacin de que pudo haber hecho ms. Estuvo muy cerrado.

1 round COMIENZA LA PELEA! Rocco y Magny ya estn tomndose la distancia; pelea a tres rounds. Quin saldr con el puo en alto?

Previo | Momento de la segunda estelar de este da. En peso wlter, Magny y Rocco Martin se miden en Las Vegas. Neil llega como el favorito esta noche.

1 round SE TERMIN! O’Malley le meti un un recto de derecha impresionante a Wineland y en 1:44 consigue el nocaut. Un golpe salvaje y seco para llevarse la victoria. Bonito intercambio durante la pelea, pero Sean encontr la combinacin perfecta para llevarse el triunfo. Espectculo puro en el peso gallo.

1 round | Arrancaaaaaaaaaaa! Ya se miden en el octgono Wineland y O’Malley. Vaya platillo para arrancar con las estelares. Pelea pactada a tres rounds.

Apabullante! Alex Caceres sac a relucir el colmillo y termin con el invicto del joven Chase Hooper. El peleador de 20 aos nunca le encontr la vuelta a la pelea y nunca le meti golpes contundentes. Los jueces dieron victoria por decisin unnime: 30-27, 30-27 y 30-27. Con esto llegamos al fin de las batallas preliminares.

Horas despus de haber sido derrotado por nocaut ante Pitolo, Charles Byrd anunci que se retIra de las artes marciales. A travs de una publicacin en redes sociales, el luchador dio a conocer la decisin. Se trat de su primer desafo en un ao, tras sufrir un accidente de auto.

UFC 250 vivi un momento sumamente emotivo, luego de que Cody Stamann rompiera en llanto tras finalizar su combate ante Brian Kelleher. El combatiente haba sufrido la muerte de su hermano en das pasados y pele con todo el corazn.

FUGAZ VICTORIA! Heinisch con un gran volumen de golpes acaba con Meerschaert en el primer asalto. Un derribo de gran forma y luego le dio metralla sobre la cabeza, el refer fren el combate y fue nocaut.

Un hecho curioso es que su combate haba sido retirado porque uno de sus esquineros haba dado positivo por coronavirus. Sin embargo se trat de un falso resultado, luego de que se aplicaran ms pruebas. Ya son tres combates finalizados por KO esta noche.

Qu emocionante pelea! Cody Stamann dej el corazn en el octgono y con dedicatoria hasta el cielo se lleva el combate ante Brian Kelleher por decisin unnime. En das pasados, su hermano falleci, por lo que fue un espectculo muy emotivo. Las tarjetas marcaron 30-27, 30-27 y 30-27. Cmo lo vivieron ustedes?

En las preliminares de UFC 250, Devin Clark se arrodill con el fin de recordar a Geroge Floyd, cuyo asesinato ha trascendido a nivel mundial. Sin duda un noble gesto.

PITOLOOOO! Charles Byrd no tuvo el aorado regreso, Maki Pitolo finiquit el combate en dos asaltados por nocaut tcnico. Gran derribo ante charles y luego una serie de martillazos para firmar la victoria, tuvimos un gran duelo.

Previo | En el cuarto combate de este sbado, tenemos el regreso de Byrd; quien no pelea desde marzo de 2019. Haba estado fuera de accin a causa de un accidente de auto.

Primer nocaut de la tarde! Alex Perez se lleva la victoria sobre Formiga. La ltima del primer tercio de UC 250 se acab en el primr asalto, luego de un par de patadas demoledoras para Jussier. Formiga suma tres derrotas al hilo.

Remont! Devin Clark se llev la pelea ante Menifield, despus de primeros minutos bastante complicados. Present un gran repertorio para venir de atrs y tuvo un derribo clave para que al final los jueces le concedieran la victoria por decisin unnime (30-27, 29-28, 29-28). Se acab el invicto de Alonzo.

Se fue la primera pelea en UFC 250, Burns se llev la victoria por sometimiento sobre Dunham. Perfecto el tringulo para no dejarle escapatoria al rival. Todo ocurri en el primer round. Un minuto con 20 segundos fueron suficientes para que se acabara el combate.

Los vendajes han sido colocados y tanto Burns como Dunham solo estn a la espera de que la cortina se levante. Quin ser el ganador en este duelo de las preliminares de UFC 250?

Lleg el momento… UFC 250 inicia con los primeros combates preliminares, la Arena Apex luce inmaculada para esta velada. Dunham y Burns sern quienes inauguren las peleas. Como sabemos, Amanda Nunes y Felicia Spencer estarn en la estelar.

De Brasil para el mundo! Herbert Burns se concentra a minutos de subir al octgono. Qu les parece este cubreboca?

La Arena Apex est lista para que los peleadores suban al octgono. Estamos a tan solo unos minutos de que las hostilidades comiencen. Las Vegas vuelven a vibrar con las artes marciales.

Sean O’Malley vuelve al octgono este sbado, cuando se mida ante Eddie Wineland. Sugar ha tenido un regreso soado, luego de estar suspendido por dopaje y espera seguir por buen camino. Para este duelo en peso gallo, llega como favorito. Sin duda uno de los ms carismticos de la compaa.

La bscula para la pelea estelar no fue un impedimento. La brasilea detuvo la bscula en 145 libras, Felicia marc 144.5. Por lo que la canadiense tendr la oportunidad de arrebatarle el cinturn a Nunes.

Amanda Nunes, actual monarca de peso gallo y pluma, se lanza en la bsqueda por su nocaut nmero 8. Los puos de la brasilea representan una amenaza seria para su rival. Con un balance demoledor, est considerada como la mejor peleadora de la actualidad.

Muy buena tarde, amigos y amigas; bienvenidos a la funcin de UFC 250. Las artes marciales regresan a Las Vegas, tras la pandemia por coronavirus. La Arena Apex se viste de gala donde tendremos la pelea por el cinturn pluma entre Amanda Nunes y Felicia Spencer.

En lo que ser el combate 397 de la rama femenil de la compaa, los ojos estn bien puestos sobre la brasilea, quien reaparece como amplia favorita. Aunque la canadiense buscar dar la sorpresa y explotar los clinches.

Nunes defiende por primera vez su cetro pluma y quiere asegurarse que todo termine en un xito rotundo. Sin duda el combate a pie es la arma ms letal para la carioca y campeona de dos divisiones.

Sern 11 peleas intensas que se llevarn a cabo este sbado. Las medidas de precaucin han sido un gran xito para la empresa de Dana White. Adems, tampoco podemos perder de vista el duelo entre Raphael Assuncao y Cody Garbrandt, mismo que fungir como el platillo anterior a la pelea de Amanda.

Y desde luego, los mejores golpes y acciones de este día en video los encuentras en MARCA Claro USA.