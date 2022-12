UEFA, FIFA y Tebas saborean la victoria

Las primeras conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el conflicto de la Superliga, que avalan que FIFA y UEFA deben autorizar previamente la creación de una nueva competición y consideran que “las normas de la UE no prohíben amenazar con sanciones” a los clubes fundadores, ya han comenzado a tener reacciones por parte de los protagonistas , que comienzan a ‘saborear’ una posible victoria por encima de Real Madrid, FC Barcelona y Juventus a pesar de que no es una resolución vinculante.

