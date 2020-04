UEFA contempla relajar el fair play financiero

“Lo que preocupan son los estados”, dijo Tebas. “Cuando acabe la crisis, quizás no serán afectados. Si hablamos de esos clubes cuyos dueños son estados es algo en lo que no estoy de acuerdo”.

“Un grupo de trabajo tiene como tarea analizar cómo el proceso de completar de licencia de clubes y el fair play tendría que adaptarse para tomar en cuenta los desafíos extraordinarios que los clubes enfrentan, como resultados de la crisis por el COVID-19”, dijo la UEFA a The Associated Press el martes. “La situación evoluciona rápidamente y el grupo de trabaja monitorea con regularidad la situación con el fin de presentar una propuesta en las próximas semanas”.

