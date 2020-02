UE: Inglaterra no debe hacerse ilusiones

Es lo que hacemos con Canadá, con Estados Unidos, con Japón. (…) No veo por qué no funcionaría con el Reino Unido, advirtió el responsable de negociar por parte de la UE la futura relación comercial posbrexit.

No deben hacerse ilusiones sobre esta cuestión. No habrá una equivalencia general, global o permanente sobre los servicios financieros, afirmó Barnier ante la Eurocámara en Estrasburgo (Francia).

