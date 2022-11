Ucrania planifica la evacuación de los 3 millones de habitantes de Kiev en caso de que los bombardeos rusos provoquen un apagón energético total

“Si no hay electricidad, no habrá agua ni alcantarillado”, dijo. “Es por eso que actualmente el gobierno y la administración de la ciudad están tomando todas las medidas posibles para proteger nuestro sistema de suministro de energía”, agregó.

. A medida que se acerca el invierno, la ciudad está preparando 1.000 refugios para la calefacción que también pueden proteger a los civiles de los misiles rusos. La mayoría están dentro de instalaciones educativas, pero las autoridades han pedido que no se informe de su ubicación exacta para que no se conviertan en objetivos fáciles.

Según informa este domingo The New York Times, los responsables de la ciudad luchan actualmente por mantener una red eléctrica gravemente dañada por los misiles rusos , señala el diario, que asegura que la situación ya es muy grave, con el 40 por ciento de la infraestructura energética de Ucrania dañada o destruida .

You May Also Like