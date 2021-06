Ucrania incluye a Crimea en su camiseta para la Eurocopa y provoca el enfado de Rusia

“A aquellos que montaron el escándalo porque no les gustan las fronteras internacionalmente reconocidas o el saludo oficial de nuestro país, les diré una sola cosa: no permitiremos que insulten nuestros símbolos nacionales . ¡Gloria a Ucrania! ¡Juntos hasta la victoria!”, declaró.

En cuanto a la Unión de Fútbol de Rusia, su presidente honorario, Viacheslav Koloskov, se mostró convencido de que Ucrania no podrá jugar con esa camiseta , ya que el reglamento de la UEFA no se lo permitirá.

Por su parte, la reacción de Rusia no se hizo esperar. Diputados, políticos y periodistas rusos criticaron la camiseta, la consideraron una “provocación política” e instaron a la UEFA a prohibirla. “Espero que la prohíban. En los estadios no hay sitio para las declaraciones políticas . Todos lo entendemos perfectamente: Crimea es territorio ruso”, dijo.

You May Also Like