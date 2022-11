Ucrania calcula cuatro meses de apagones y ya teme el invierno con el suministro en mínimos por los “daños colosales” en las centrales

Con todo, Ucrania no se deja influencia por las posibles presiones que lleguen desde sus aliados para que se siente a negociar con Putin. El ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, ha repetido que tan solo Kiev determinará “cuándo y cómo” entablar conversaciones con Moscú. “Recientemente ha habido mucha especulación en los medios sobre las negociaciones con Rusia. Solo Ucrania determinará cuándo y cómo negociar con el agresor . No habrá acuerdos sobre Ucrania sin Ucrania”, sentenció.

Y es que la red eléctrica ucraniana ya tiene “daños colosales” por culpa de los ataques rusos, tal como ha confirmado el viceministro de Energía para la Integración Europea, Yaroslav Demchenkov. “Después de este ataque, prácticamente no nos quedan centrales térmicas e hidroeléctricas en buen estado en Ucrania. Además casi no quedan subestaciones sin daños”, aseguró. De hecho, desde el Gobierno de Zelenski se han hecho llamamientos al ahorro: “Actualmente, el sistema de energía no puede generar tanta electricidad como a los consumidores les gustaría consumir”.

