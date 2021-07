UCI del hospital de Colón se queda sin camas disponibles para pacientes Covid-19

Sobre la estrategia a implementar, adelantó que se cuentan con 12 camas del área de semi-intensivo , lo que puede ser usada para colocar pacientes en esta área. Pero señaló que esa no es la idea, sino que se mantenga la contingencia en las comunidades, cumplir con las recomendaciones del Minsa. Añadió que aquella persona que tiene sospecha que tiene Covid-19 , acercarse a la policlínica o centro de salud más cercano, y solicitar el hisopado , para ser si tiene l a Covid-19 o no. En caso de ser contacto de una persona enferma, también debe guardar la cuarentena , hasta que se le haga la evaluación pertinente. Consultado sobre la sala 11 para pacientes moderados por coronavirus, dijo que de las 35 camas disponibles , 26 están ocupadas , donde 15 de los pacientes son menores de 60 años de edad.

De acuerdo con el galeno, de las 17 camas dispuestas para ello, todas están ocupadas con pacientes y que mediante investigación, se estabñeció que 8 de los 17 son pacientes menores de 60 años de edad, lo que revela que es una población q ue antes no venía a intensivo. Agregó que esto se traduce que están l legando personas jóvenes , unos con morbilidad y otros no, por lo que hizo un llamado a los jóvenes a que tomen conciencia. Sobre todo, dijo que los adolescentes y las personas de menores de 30 años de edad, que no están vacunados , pero que contagian a sus padres o abuelos.

You May Also Like