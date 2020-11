Ubican a 10 desaparecidos agilizan tareas de búsqueda y de entrega de asistencia

Los productores del distrito de Renacimiento en la provincia de Chiriquí aseguraron ayer que las perdidas son cuantiosas en tomate, café y ají debido a las lluvias provocadas por el huracán Eta que dejo inundaciones y deslaves en las zonas productivas.Eduard Espinoza, productor del sector de Santa Clara en el distrito de Renacimiento señala que muchos productores no han podido sacar la producción porqué siguen aislados, ya que los caminos sigue bloqueados por los derrumbes.También se ha perdido una gran parte de los sembradíos de tomate, café y ají por los deslaves de tierra que continúan registrándose.”Se esta perdiendo el tómate ya que no se puede sacar porque los caminos están inhabilitados, sigue lloviendo y este producto es perecedero, igual esta ocurriendo con el ají”, afirmó Espinoza.

