Uber y Lyft seguirán operando en California

Casi 100,000 conductores apoyan la iniciativa de votación, según Yes on 22 – Save App-Based Jobs & Services, una coalición de conductores y otras organizaciones. El grupo, que está financiado por Uber, Lyft y DoorDash Inc., argumenta que la Propuesta 22 brinda beneficios clave al tiempo que preserva la libertad de los conductores, incluida la garantía de ingresos superiores al salario mínimo, la financiación de beneficios de salud para los conductores que trabajan 15 horas a la semana o más, y un seguro contra accidentes para cubrir lesiones y enfermedades en el trabajo.

En un comunicado, un portavoz de Lyft enfatizó que la compañía tenía un largo camino por recorrer para asegurar el derecho a continuar operando como de costumbre en California. “Si bien no tendremos que suspender las operaciones esta noche, debemos seguir luchando por la independencia y los beneficios para los conductores”, dijo el vocero. Uber también celebró la decisión de otorgar una extensión para hacer cumplir la nueva ley, diciendo que la compañía estaba contenta de que “el acceso a estos servicios críticos no se cortará mientras seguimos abogando por la capacidad de los conductores para trabajar con la libertad que desean”.

Uber Technologies Inc. y Lyft Inc. fueron eximidas el jueves en un tribunal de apelaciones de California de verse obligadas a cumplir con una ley estatal que, dicen, cambiaría sus modelos de negocios. Pero el alivio será temporal.

