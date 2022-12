Tyson Fury pasa por encima de Derek Chisora y aguarda por Usyk

El inglés Tyson Fury (33-0-1, 24 KO’s) no tuvo problemas para derrotar por la vía del nocaut técnico en el décimo asalto a su compatriota Derek Chisora (33-13-0, 23 KO’s) en un abarrotado Tottenham Hotspur Stadium de Inglaterra.

Fury preservó el cinturón que le acredita como campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Esta fue su tercera defensa del título después de arrebatárselo al estadounidense Deontay Wilder el 22 de febrero de 2020.

La pelea pareció más un sparring para Fury que así completó la barrida en los tres combates que efectuó contra Chisora (2011, 2014 y 2022).

La decisión llegó en el asalto 10 cuando el referí detuvo las acciones para evitarle mayor castigo a un Chisora que estaba prácticamente indefenso.

Oleksandr Usyk, monarca pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), además de probable próximo rival de Fury se encontraba entre los invitados de lujo en la instalación.

Usyk subió al ring cuando Chisora dijo en la entrevista posterior a la pelea que todos quieren a continuación el combate unificatorio entre Fury y Usyk. Joe Joyce, otro de los contendientes top de la división, también subió y los tres montaron un verdadero espectáculo, más entretenido que la propia pelea ante Chisora.

“Tú eres el siguiente, pequeño b…”, dijo Fury (33-0-1, 24 KOs) mientras se paraba cara a cara con Usyk.

Fury luego se burló de las dos victorias de Usyk sobre Anthony Joshua, a quien describió como un mero “fisiculturista”.

“Bueno, no soy un fisicoculturista, idiota”, dijo. “Pequeño hombre feo. ¡Vamos a hacerlo!”

Fury dominated as expected, landing 56% of his power punches vs. the game Chisora, who was out landed 636-255 in his 3 losses to Fury. #furyvchisora pic.twitter.com/pYkw8R6SDq

— CompuBox (@CompuBox) December 3, 2022