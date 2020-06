Twitter podría estar trabajando en un sistema de ‘reacciones’ similar al de Facebook

Según cómo se ve en la imagen compartida por Wong, la red social ya tiene esta funcionalidad en fase de testeo , por lo que se puede suponer que ya es completamente funcional y puede que no tardemos mucho en verla. Eso sí, debido al reciente rediseño de Twitter, no queda claro si se trata de una nueva función para la versión de escritorio o para la del teléfono móvil , ya que ambas son bastante similares.

You May Also Like