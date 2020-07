Twitter pierde de $1,236 millones en el primer trimestre

Twitter atribuyó estas caídas, no solo a la pandemia de Covid-19 , sino también a las protestas, en algunos casos violentas, en EE.UU. contra el racismo, en las que la compañía no ha registrado una mejora hasta junio.’

No obstante, los ingresos por publicidad cayeron un 23% en el segundo trimestre del año hasta los 562 millones de dólares, ya que no pudieron revertir la caída del 27% de los ingresos publicitarios de marzo.

