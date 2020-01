Twitter permitirá bloquear respuestas | La Prensa Panamá

Al publicar un mensaje, los usuarios también podrán elegir quién puede responder: cualquiera, solo sus seguidores, solo las personas mencionadas en el tuit o nadie, según The Verge. La función, anunciada en la conferencia de tecnología CES en Las Vegas, es un esfuerzo por limitar el acoso y otros tipos de interacciones no saludables entre los usuarios, un problema que durante años Twitter ha tratado de solucionar.

