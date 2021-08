Twitter permitirá a usuarios reportar tuits con datos falsos

“Es posible que no tomemos medidas y no podamos responder a cada informe de la prueba”, dijo la compañía el martes desde una de sus cuentas corporativas. “Pero sus comentarios nos ayudarán a identificar tendencias para que podamos mejorar la velocidad y la escala de nuestro trabajo para detectar la desinformación más ampliamente”.

Sin embargo, la empresa de redes sociales, que no cuenta con una sólida operación de verificación de datos, no revisará la legitimidad de cada tuit señalado ni responderá a los usuarios con actualizaciones como lo hace con otros tipos de informes.

Twitter Inc. agregó una opción para que los usuarios reporten tuits con información errónea a la compañía, aunque señaló que esta nueva capacidad no necesariamente conducirá a una mayor verificación de hechos o de etiquetas en publicaciones con información falsa.

