Twitter no readmitirá a Trump aunque se vuelva a presentar a las elecciones

En la charla, el directivo de Twitter ha defendido que las políticas de la empresa “están diseñadas para asegurar que la gente no incite la violencia” y que “si alguien lo hace tenemos que eliminarle de nuestros servidores” sin posibilidad de vuelta. Una circunstancia que es así ya sea “comentarista, director financiero o un ex funcionario público”. “No habrá diferencias con nadie”.

