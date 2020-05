Twitter etiqueta por primera vez como engañoso un tuit de Trump | Noticias Univision Política

Las medidas de Twitter generaron críticas por parte de algunos de sus usuarios, quienes dijeron que las medidas no fueron lo suficientemente lejos. Algunos criticaron a Twitter por no decir explícitamente en la etiqueta que los tweets de Trump contenían información falsa. Otros usuarios dijeron que la compañía debería haber usado un tamaño de fuente más grande.

Luego, a principios de este mes, Twitter lanzó una nueva política que decía que etiquetaría o proporcionaría mensajes de advertencia sobre información errónea , incluso cuando esa información no es una contradicción directa a las autoridades de salud y no viola directamente las políticas de la compañía.

