Twitter, entre lo noble y lo nefando…

Confieso que jamás imaginé que recibiría insultos, amenazas, calumnias y hasta acusaciones de delito de lesa humanidad, por intentar ejercer la vocación humanística de mi profesión. Por salud mental, tuve que bloquear a numerosas cuentas anónimas o conocidas que agredían, emitían comentarios homofóbicos, racistas, misóginos o xenofóbicos, vertían fanatismos religiosos, expresaban ideas conspiranoicas, antivacunas, anticiencia y, de paso también, a extremistas políticos e individuos claramente corruptos que me causan vergüenza y repugnancia. De los casi 120 mil seguidores que poseo, calculo que al menos unos 2500 (2 %) han sido alcanforados en el recóndito inframundo de los inexistentes. La verdad debe volver a ser popular. Dejar las redes sociales en manos de los mercaderes de la desinformación es condenar a la humanidad al retroceso evolutivo. Más allá de ser fuente de lucro, Twitter debería ser el espacio donde se forja o moldea la opinión pública de manera positiva y fiable, no donde se enaltece u oscurece la información por conveniencias aviesas.

La plataforma Twitter tiene más aspectos positivos que negativos, pero hay que saber operarla para sacar el mejor provecho y, paralelamente, evadir su creciente toxicidad. Como médico, esta herramienta tecnológica me ayuda a actualizar conocimientos, enterarme rápidamente de nuevas evidencias científicas, conocer en tiempo real sobre la ocurrencia de enfermedades emergentes en cualquier rincón del orbe, establecer relaciones con colegas a nivel mundial, propiciar colaboraciones académicas a distancia, brindar docencia a los seguidores interesados y combatir la desinformación en materia sanitaria. Como persona, me mantiene al tanto de noticias relevantes, tanto locales como foráneas, y me facilita el contacto con mucha gente interesante y valiosa que rellena mis alforjas cognitivas y culturales.

You May Also Like