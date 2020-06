Twitch cancela temporalmente la cuenta de Trump por ‘discurso de odio’

Resulta que la plataforma ya avisó al presidente de que debía ‘comportarse’ cuando este abrió la cuenta el pasado mes de octubre: “Como cualquier otra persona, los políticos en Twitch deben cumplir con nuestros Términos de Servicio y Pautas de la Comunidad. No hacemos excepciones para el contenido político o de interés periodístico, y tomaremos medidas sobre el contenido que se nos informe que viole nuestras reglas”, dijo entonce un portavoz a The Verge.

“Lo sentimos. A no ser que tengas una máquina del tiempo, ese contenido no está disponible”. Es el mensaje que aparece en Twitch cuando tratas de acceder a la que hasta ahora ha sido la cuenta del siempre polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

You May Also Like