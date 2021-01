TVE oculta el concierto de Nacho Cano, que solo pudo verse en Telemadrid y en conexiones de Atresmedia

Un año más se tocó en homenaje a las víctimas de la Covid y la actuación se promovió desde el Ayuntamiento. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, explicó un día antes que no iba a suponer ningún coste para el consistorio: “ No va a tener una finalidad comercial, tiene una finalidad de homenaje”.

Un miniconcierto que al final no disfrutaron muchas personas: e n primer lugar, porque la plaza estaba vacía -las restricciones por la pandemia no permitían público-; en segundo lugar, porque solo la retransmitió íntegramente Telemadrid.

