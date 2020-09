“Tuvo la audacia de hacer una entrevista en la televisión hablando negativamente de mí”: la dura respuesta de Vanessa Bryant a su madre

“Estábamos sentadas un día Natalia, Vanessa y yo. Y mi baby, Natalia, no podía estar donde vivían antes, porque cada que bajaba se le figuraba ver a su padre y a mi Gigi sentados en el sofá como siempre. Entonces mi hija dijo, ¿Cuál casa vendemos? Ok, la de grandma, la de grandma se va a vender y así fue como ella hizo su decisión y ya después ella me dijo, ‘necesito que te salgas de esta casa’”, explicó Laine ante las cámaras.

Vanessa Bryant no se quedará callada y mucho menos ante las acusaciones de su madre . La ex modelo respondió a las alegaciones que hizo su madre ante las cámaras de Univisión el lunes pasado.

