¿Tuviste un Nokia o un Alcatel? Los modelos míticos de dos de las marcas que mandaron antes de los smartphones

Si hablamos de viejos tiempos, hay que mencionar el caso de Alcatel y su One Touch Easy (1997), el móvil que hizo furor en la adolescencia de los ahora treinteañeros y que supuso el bautismo de más de uno en estas cuestiones. Apodado como el ‘One Tocho’ (era bastante armatoste), destacaba por su llamativo y colorido diseño. Este móvil, que por cierto llevaba pilas, fue la variante juvenil de la serie One Touch.

