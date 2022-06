Turquía mantiene su veto a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN y Stoltenberg llama a avanzar “lo antes posible”

En el caso de la guerra en Ucrania, muchos hablan de “neutralidad activa” por parte de Turquía . ¿Por qué? Porque se trata de una neutralidad que no consiste en desmarcarse del conflicto o en no posicionarse, sino en hacer un equilibrio entre la condena a la invasión y el mantenimiento de los contactos con Rusia. Ningún país del estatus de Turquía lo ha conseguido de forma tan convincente (aunque otros como Hungría lo estén intentando).

Turquía no se mueve de su veto a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN . Los embajadores de los tres países, reunidos este lunes con el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, no han conseguido llegar a un acuerdo que desbloqueé la situación, pues Ankara insiste en que los países nórdicos sirven de “refugio para terroristas” , en referencia a la colaboración de Estocolmo y Helsinki con los políticos del partido PKK.

