Turquía amenaza con permitir que Europa se inunde de solicitantes de asilo

Cuando el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , anunció el 28 de febrero que su gobierno ya no impedirá que los refugiados crucen hacia Grecia, los padres de Nabila la llevaron a ella y a sus cinco hermanos en un autobús y dejaron su casa en la ciudad turca de Tokat para dirigirse al oeste. La refugiada afgana de 12 años no tuvo oportunidad de despedirse de sus compañeros de clase turcos. Nadie se molestó en decirle a Nabila y a su familia que el lado griego de la frontera estaría cerrado. Entonces ellos y docenas de otros migrantes han pasado los últimos cinco días en un campo a orillas del río Maritsa, que separa a los dos países, con guardias griegos armados en el otro extremo. “Tenemos que seguir esperando a que se abra la frontera”, dice Nabila, traduciendo a su padre (aprendió turco con fluidez en la escuela). “No tenemos dinero para regresar”.

You May Also Like