Turismo sumará otros $10 millones en pérdidas

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 1686 publicado en Gaceta Oficial, los hoteles, hostales y pensiones podrán operar entre el 4 y 14 de enero, no obstante, los turistas no podrán movilizarse a los destinos turísticos fuera y dentro de la provincia de Panamá.

“En Costa Rica no se ha detenido el turismo internacional o nacional, y un ejemplo de ello es que, las playas no fueron cerradas como ocurre en Panamá, sino que los visitantes pueden utilizarlas hasta las 2:00 p.m., lo que brinda una ventaja para operar a las empresas de ese país, esto claro, siguiendo las medidas sanitarias”, explicó.

