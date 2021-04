Turismo interno durante Semana Santa representó $134 millones para el interior del país

La previa coordinación interinstitucional en el marco del Plan Estratégico Post Covid puesto en marcha por la Autoridad de Turismo de Panamá desde julio del 2020 permite que en la actualidad los prestadores de servicios turísticos brinden a los visitantes, los debidos estándares de bioseguridad y controles sanitarios para salvaguardar la salud, no solo estos; si no también la de los colaboradores de la industria.

