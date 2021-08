Turismo en alerta; en riesgo proyectos por $800 millones

Panamá América tuvo acceso al listado inversionistas y proyectos que representan más de 800 millones de inversión nueva en el país sobre todo en áreas fuera de la ciudad capital y en donde no había ningún desarrollo hasta ahora. Es decir, hay proyectos que se desarrollan en zona donde no había carreteras y energía eléctrica, costo que estos inversionistas tendrán que asumir. A ello se suma la mano de obra que generarán estos proyectos tanto en su fase de construcción como cuando entren en operación.

