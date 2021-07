Túnez se sume en una crisis constitucional que los partidos consideran un “golpe de Estado”

“Esto es un golpe contra la democracia tunecina y su Constitución. Túnez es la única historia de éxito de la primavera árabe y esta historia no termina aquí”, subraya el comunicado difundido por Ennahda, principal fuerza parlamentaria y socia del Gobierno, después del anuncio que Said hizo pasadas las 9 de la noche.

La decisión la pasada noche del presidente tunecino, Kais Said , de disolver el Parlamento y cesar al primer Ministro, Hichem Mechichi, es un claro “golpe de Estado” para los principales partidos políticos del país, que este lunes reclaman la continuidad de la Asamblea pese a que miles de ciudadanos han protestado en las calles del país durante las últimas horas por la gestión que ha hecho el Gobierno de la pandemia. No en vano, Túnez es el país de África con mayor mortalidad por covid-19 con 18.600 fallecidos.

