Túnez, en directo: resumen, clasificación, goles y resultados del Mundial de Qatar 2022

Este martes arranca el Grupo D, y lo hace con un partido que seguro acaparará muchas miradas a pesar de no medirse en él ninguna de las grandes candidatas . La expectación estará sobre Christian Eriksen , ídolo de Dinamarca que cayó desplomado por un problema cardíaco en la anterior Eurocopa, pero que ha llegado en forma para liderar a los suyos a los octavos de final. Su vuelta a la máxima competición de naciones será ante la impredecible Túnez (a las 14.00 horas), un equipo que no desaprovechará esta aventura en su quinto mundial.

