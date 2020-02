Túnel cambia diseño y trazado de la línea 3

Agregó que el nuevo costo del puente, que ya no tendrá el restaurante, ni mirador, debe conocerse en un término que no debe superar los 3 meses, pero reiteró que los trabajos preliminares deben iniciar antes de que finalice el primer trimestre del año.

Indicó que ya aprobaron el nuevo cronograma de trabajo al Consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) y China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) que se adjudicó la obra por mil 518 millones de dólares.

