Tuit con corazón roto de Musk baja el bitcóin

Musk ha revolucionado al bitcóin y a otras monedas digitales con una serie de publicaciones en las redes sociales. En particular, el magnate revocó el mes pasado una decisión de permitir compras de vehículos eléctricos de Tesla Inc. con bitcóin, atribuyendo la medida a las consecuencias medioambientales de la energía requerida por los servidores que sustentan la criptomoneda. Eso, más la dura retórica reguladora china, causó la caída del sector.

