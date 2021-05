Tuca Ferretti reveló que había un trato para continuar en Tigres

Ricardo Ferretti ya no volverá más a la banca de Tigres, este sábado le dijo adiós con la eliminación en el repechaje del Guard1anes 2021 y en su conferencia aceptó que le sorprendió no lograr su renovación ya que había cosas adelantadas para mantenerse en el equipo.

El Tuca dijo que tomó con tranquilidad la noticia de que no seguiría en Tigres, al considerarse un soldado de la institución.

“Sorprenderme sí me sorprendió un poco, porque había un cierto trato, con posibilidad de seguir y por alguna razón se rompió, sí me sorprendió pero bueno, uno es empleado, un es soldado y tiene que recibir órdenes y así lo tomo, tranquilamente, no es la primera vez que salgo de un equipo, específicamente es la tercera vez que me voy de Tigres, 2003, 2006 y ahora en 2021”, dijo Ferretti.

Así fue la salida de Ricardo Ferretti de la cancha del Estadio Jalisco, sus últimos pasos como DT de los Tigres pic.twitter.com/PoQY9jyQ1M — Jᴜᴀɴ Mᴀɴᴜᴇʟ Fɪɢᴜᴇʀᴏᴀ #Stay@home???? (@jmanuelfigueroa) May 9, 2021

“No es una cosa que uno no sepa de lo que se trata, pero bueno, así son las cosas, las opiniones cambian, la gente toma decisiones y uno tiene que aceptar”.

Ferretti vivió en el Estadio Jalisco su Last Dance, culiminó con una derrota una gestión que duró 11 años en su tercer etapa, y sobre Tigres dijo que entregó todo y que por momentos demasiado.

“Yo siempre di el 100, nunca me quedé con nada en mi trabajo, es muy difícil, no soy mago, no tengo varitas mágicas ni mucho menos, pero me quedé con algo, no, nunca me quedé con nadie, al contrario, siempre que ustedes me quisieron decir algo mi contestación siempre fue en agradecimiento al apoyo de la directiva y el resultado de los jugadores. Siempre que el equipo perdía, siempre di la cara, nunca me escondí, nunca vino nadie a dar la cara por mí”, añadió.

“Al contrario, creo que la espalda que tengo protegía a mucha gente que muchas veces pudieron decir algo y nunca les pedí, nunca los dejé, porque la responsabilidad es de uno, cuando el equipo gana, ganan los jugadores y cuando pierde, pierde el entrenador. Sabemos que así es, tengo 30 años en esta silla y sabemos que así pasa, cuando hay algo que no gusta el entrenador es el responsable. Dentro de esta responsabilidad me voy con la conciencia tranquila que siempre entregué lo máximo, no me quede con nada, entregue todo y hasta por ahí en ciertos momentos demasiado”

Se va agradecido

Tuca aprovechó su última conferencia como DT felino para agradecer al club de la UANL, jugadores y a exdirectivos felinos.

“Bueno lo mismo que siempre he mencionado, agradecerles su esfuerzo, su dedicación, su futbol. Entonces, agradecimiento nada más, estoy súper agradecido, lo único que yo les pedía era que entraran a la cancha y siguieran jugando por ellos, por el equipo, por sus familias, la gente que siempre está en las buenas y en las malas. Me voy agradeciéndoles, hoy no es un día agradable para nadie”, expresó.

“Para mí son como mis hijos, la verdad, creo que los voy a extrañar en cierto momento pero la vida sigue para ellos, sigue para mí, sigue para todos y desearles lo mejor nunca he sido malinchista, nunca he sido una persona que piense mal, ni desee mal a nadie. Desearles que les siga yendo bien en el futuro, que dios los bendiga y que a mí no me desampare”.

Dijo que nunca se arrepintió de algo en el club.

​

​

​