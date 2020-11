Tuca Ferretti, incrédulo tras la derrota de Tigres ante Cruz Azul

Abigail Parra

Nuevo León / 26.11.2020 22:27:58

Ricardo Ferretti finalizó el partido entre Tigres y Cruz Azul impresionado de la forma en la que su equipo cayó ante la Máquina 3-1. La falta de contundencia y el hecho de que cada vez que los celestes llegaban al área de Nahuel Guzmán terminaban con gol.

“No me cae el veinte sobre el partido de hoy, es increíble que me pasen este tipo de cosas. Las primeras oportunidades las tuvimos nosotros, pero a la segunda jugada recibes el gol”, dijo el técnico.

De igual forma, reconoció que no pueden depender de un solo jugador, pues esta noche, André-Pierre Gignac fue bien cubierto y no tuvo acción en la cancha.

“Tenemos que aportar con todos, no solo con André, no podemos tener la dependencia de un solo hombre, hay muchas jugadas en las que muchos pueden participar“, explicó.

Respecto a las fallas individuales de sus dirigidos, Tuca destacó que no recriminó ni reclamó a nadie en especial, pues al final no debe quitarle la confianza a sus futbolistas con regaños o gritos.

“De qué me sirve llegar con los jugadores para recriminar, nunca ha sido mi estilo y no lo voy a hacer. Si un jugador comete un error es él mismo el que está apenado, triste y consciente. No necesito estar metiendo el dedo en la herida para decirle las cosas. Todos cometemos errores en este mundo, si lo estoy chingando de qué me va a servir el jugador”.