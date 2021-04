‘Tuca’ Ferretti confirma su salida al acabar el Guard1anes 2021

‘Tuca’ Ferretti, en conferencia de prensa, ratificó lo que había adelantado ESPN sobre su futuro en Tigres

Ricardo Ferretti rompió el silencio y confirmó que no seguirá como técnico de Tigres. El ‘Tuca’ ofreció una conferencia de prensa presencial, tras concluir la práctica de este miércoles en el Estadio Universitario, donde puso fin a la incertidumbre sobre su continuidad en el club auriazul.

“Terminando la temporada es definitivo. De este tema ya no voy a hablar. Es lo último que comento al respecto” respondió tajante.

‘Tuca’ no continuará en Tigres a partir del torneo Apertura 2021 ESPN

Ante las versiones que lo colocan en planes de equipos como Guadalajara o Pumas, el todavía estratega de la UANL, no quiso ahondar sobre un próximo proyecto.

“Mi futuro es trabajar hasta donde el equipo llegue. El sábado nada más y después si nos toca otro partido también, así, metas y objetivos hasta que yo termine el compromiso. Lo único que pienso es en el sábado y que haya una semana más”.



Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, todo en un mismo lugar. Ya está disponible. Suscríbete AHORA.

Ricardo Ferretti se dijo enfocado totalmente en el partido del próximo sábado ante Chivas, donde se juegan su pase a la reclasificación. La problemática que se le presenta son las bajas por lesión que ha tenido durante la semana y que le complican el armado de su once.

“Estamos teniendo detalles con jugadores que no pudieron entrenar. ‘Diente’ López no entrenó en toda la semana, no sé si mañana podrá. (Carlos) Salcedo, (Javier) Aquino no pudieron, Quiñones está descartado”, aseveró.

Consulta aquí todas las noticias y resultados de la Liga MX.

‘Tuca’ llegó al equipo para el Apertura 2010 y lo llevó a su mejor época, en virtud de que consiguió cinco títulos de Liga que fueron en el Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019, además de una corona en la Liga de Campeones de la Concacaf, tres Campeón de Campeones y una Copa MX.

Actualmente, la directiva se encuentra en la búsqueda de un nuevo estratega con miras a la siguiente justa y entre los candidatos están Miguel Herrera e Ignacio Ambriz, luego que este último no renovará contrato con el León y por ello dejará al equipo al finalizar la presente justa.