‘Tuca’ Ferretti acude a instalaciones de Tigres por recomendación de su abogado

El contrato de Ferretti con Tigres está por expirar y, por recomendación de su abogado, sigue acudiendo a las instalaciones

Ricardo Ferretti se presentó en el Estadio Universitario, el mismo día en el que se anunció a Miguel Herrera como técnico de Tigres. El brasileño ingresó por uno de los accesos que va hacia la tribuna, para después dirigirse hacia la oficina que ha ocupado los últimos 11 años.

Todo esto, un par de horas después de la llegada del ‘Piojo’ a Monterrey para firmar el contrato que lo vinculará con la institución auriazul.

Ricardo Ferretti indicó que su contrato con Tigres finaliza hasta el próximo 30 de junio Cortesía: @abcdeportesmx

“¿Está abierta mi oficina?”, preguntó ‘El Tuca’ al personal de seguridad tras bajarse de su vehículo

Una fuente dijo a ESPN que Ricardo Ferretti está acudiendo diariamente a las instalaciones de ‘El Volcán’, por una recomendación de su abogado, a cumplir con los últimos días del contrato que está por expirar.

El experimentado estratega no renovó su contrato con Tigres tras lograr la época más exitosa en la historia del club, donde ganó cinco títulos de Liga MX (Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019), tres Campeón de Campeones (2016, 2017 y 2018), un Campeones Cup (2018), una Copa MX (2014) y una Concachampions (2020).

Días atrás el club auriazul le agradeció al ‘Tuca’ Ferretti por su tiempo y los logros obtenidos, mediante un comunicado y un video en redes sociales.

Marco Antonio ‘Chima’ Ruíz seguirá en Tigres como auxiliar institucional

El ‘Chima’ Ruíz dio a conocer que permanecerá en Tigres como auxiliar institucional y dijo que es positiva la llegada de Miguel Herrera como técnico, a quien tratará de ayudar para que los felinos mantengan el protagonismo.

“Por el momento sí voy a estar colaborando como lo he estado haciendo por la experiencia de estar trabando con jóvenes, desde un inicio la propuesta de ellos fue muy concreta.

2 Relacionado

“Ya les había comentado el interés tanto de la directiva como de Miguel para que yo siguiera dentro del cuerpo técnico, me vio Miguel la semana pasada y me explicó de su interés y que para mi era importante primero arreglar las cosas con ‘Tuca’ (Ricardo Ferretti)”, declaró.

Sobre la llegada de Miguel Herrera como estratega de los felinos en lugar de Ricardo Ferretti, dijo que está acostumbrado a dar resultados positivos con sus equipos y que él hará lo posible por ayudarlo en ese sentido.

“Esta institución está acostumbrada a dar buenos resultados y aspirar siempre a lo máximo, creo que a lo largo de su carrera ha asumido retos importantes y ha dado buenos resultados, daremos uno más para colaborar y buscar que este club permanezca en lo más alto”, agregó.

Consulta aquí todas las noticias y resultados de Tigres.

Marco Antonio Ruíz declaró que para Ricardo Ferretti sólo tiene palabras de agradecimiento, porque siempre le ha brindado confianza, por lo que ya habló con él sobre la situación.

Sobre su futuro, dijo que su objetivo es dirigir en Primera División y que Miguel Herrera sabe de esa situación, por lo cual, si en algún momento tiene una oportunidad, lo platicarán.

“Mi aspiración es dirigir en Primera División, me he preparado para eso y tengo 12 años de trayectoria, he dirigido mundiales juveniles, ellos lo saben bien y Miguel me ha comentado que si el día de mañana me sale una oportunidad lo platicaríamos, me enfoco siempre en el presente, uno nunca sabe lo que pueda pasar, seguir igual, aportando lo que pueda hacer y contento, al final contento de seguir en casa”, finalizó.