Tubacex se dispara en bolsa gracias a un grupo de Telegram

A diferencia de lo que pasó con GameStop en Wall Street, en este caso no se ha hecho para castigar a los fondos de inversión que apuestan contra una empresa mediante posiciones en corto. Se ha elegido Tubacex ya que no tiene mucha capitalización y tiene un 80% de capital circulante , por lo que, según el administrador, y como recoge ABC, “no la controlan cuatro gordos”.

You May Also Like