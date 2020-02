¿Tu versión de Whatsapp es segura? Compruébalo en Android y en iOS

Según informaba recientemente Reuters, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no permite a sus funcionarios comunicarse mediante Whatsapp desde junio de 2019 por no ser “un mecanismo seguro”, afirman. La información la hacía pública un portavoz después de que expertos de la organización acusaron a Arabia Saudí de usar la plataforma de comunicaciones para ‘hackear’ el teléfono de Jeff Bezos , director ejecutivo de Amazon .

You May Also Like