¿Tu perro se rasca mucho? Tal vez tenga piel atópica

•Control de la alimentación. Todos los perros deberían llevar una alimentación equilibrada, pero esto es más importante aún en los perros que padecen dermatitis atópica, pues esta es más sensible a carencias, aditivos, etc. Además, se sabe que u na dieta rica en ácidos grasos omega 6 -mejoran la barrera epidérmica-, omega 3 -son antiinflamatorios- y vitamina E, mejoran el aspecto de la piel . Muchas marcas disponen de fórmulas adaptadas para perros con DAC.

Que un perro se rasque no es nada extraño, lo hacen a menudo, pero cuando se rasca de manera compulsiva, e incluso se lame o muerde para aliviar el picor, puede tratarse de dermatitis atópica canina (DAC) , una enfermedad inflamatoria causada por una hipersensibilidad de la piel del animal a alérgenos ambientales, como ácaros del polvo, polen, mohos… Se trata de una patología de origen desconocido y que no se cura, pero cuanto antes la detectemos, antes podremos tratarla y minimizar sus efectos.

