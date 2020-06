¿Tu negocio todavía no cuenta con una tienda ‘on line’?

Los cierres y restricciones a las que se han visto sometidas las tiendas físicas en España desde mediados de marzo han potenciado (aún más) la creciente tendencia a preparar los negocios para la venta on line. Aún así, debido a la celeridad con la que se ha tenido que dar el salto al mundo digital en muchos casos todavía existe gran incertidumbre, y no solo por parte de las empresas. Los clientes también se encuentran inmersos en un mar de dudas. Más del 50% de los consumidores en Estados Unidos usan Google para buscar información y averiguar qué tiendas físicas de su alrededor permanecen abiertas o han cerrado en las últimas semanas.

Ante esta gran avalancha de búsquedas, desde Think with Google han recopilado una serie de consejos de gran utilidad para ayudar a los vendedores que están dando el salto al mundo digital. El objetivo es conseguir que saquen el máximo potencial de sus tiendas on line de tal forma que, el incremento de ventas digitales ayude a paliar, al menos en parte, las pérdidas económicas que puedan tener en sus tiendas físicas.

De esta forma, empiezan a cobrar importancia detalles que, a alguien no formado en el tema, podrían parecerle insignificantes, pero que son muy importantes para diferenciarse de otros negocios y conseguir hacerse con la venta en internet. Por ejemplo: la velocidad del sitio, la importancia del diseño y la usabilidad de la página web, cómo gestionar las ofertas y promociones sin que supongan un cargo extra a la ya dañada economía de los propietarios de los negocios… Sobre esto temas habla este interesante artículo de Think with Google, en el que, además de ahondar en consejos y advertencias, también se reflexiona sobre un tema tan delicado y complejo como es la comunicación con tus clientes de forma digital. De hecho, el artículo se completa con el acceso a una guía para ayudar a comercios y marcas a adaptarse a un entorno en constante cambio.