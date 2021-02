A lo que Marta López le ha debatido: “Bueno, espera que en el adelanto de imágenes se ve a Lucía con otro tentador…”. Unas palabras que han hecho estallar a la ex de Feliciano López: “ A mí lo que más rabia me da es que defiendas a los corneadores , cuando tú has sido corneada delante de toda España”.

You May Also Like