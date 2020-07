¿Tu compañía aérea te presiona para que elijas un bono? Tienes derecho a la devolución de tu dinero

Algunas aerolíneas no han reembolsado a los consumidores el dinero y no han ofrecido “una información clara y completa sobre sus derechos”. No obstante, estas prácticas suponen una “clara violación del reglamento de derechos de los pasajeros aéreos de la Unión Europea”, que indica que las compañías deben informar de forma correcta en caso de cancelación y “dar a los pasajeros la opción de un reembolso monetario, cuando se den circunstancias extraordinarias, como es el caso de esta pandemia “, añaden.

