“Tú ahora caes muy simpático, pero vas a acabar molestando”

Sin salirse del tema, Pedrerol también quiso analizar el tipo de periodismo deportivo que hace en su programa y el camino que está tomando la profesión. “El futbolista no va a programas deportivos. Es curioso” , dijo el presentador. “Pero un periodista no mendiga una entrevista a ningún futbolista . No podemos llegar a eso”. Todo esto para concluir con un “hay que contar historias, contarlas mejor que los demás y dar noticias” , antes de sacar pecho con la exclusiva que dio en El Chiringuito al contar que Jorge Mendes , representante de Cristiano Ronaldo , había tenido conversaciones con el Real Madrid.

