TSE estima que un 51% del electorado acudió a las urnas a votar este 28 de febrero

“Tenemos no uno, sino dos planes contingenciales a implementar en caso que falle la tecnología en mesa, somos optimistas que no sucedería, pero en caso que esto suceda, hemos toda las providencias del caso, incluso, como último recurso podemos llenar a mano incluso los mismos formatos de las actas, llenados a mano con aval de la Fiscalía, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Observadores que darán fe de la transparencia que serán manejos estos temas excepcionales que puedan darse en el conteo de votos”, manifestó Orellana.

You May Also Like