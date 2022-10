Truss quema sus últimas naves para mantenerse como primera ministra

Kwarteng dejó claro que había sido cesado , y no que hubiese dimitido por voluntad propia, pero pareció tomarlo con deportividad en una carta dirigida a la propia jefa del Gobierno. “Hemos sigo colegas y amigos durante muchos años. Durante ese tiempo, he visto tu dedicación y determinación. Creo que tu visión es la adecuada. Ha sido un honor servir como tu primer ‘canciller'”, escribió quien ya es el segundo ministro de Economía más breve de la historia del Reino Unido.

