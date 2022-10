Truss esquiva por ahora la presión y se niega a dimitir: "Soy una luchadora, no una desertora"

La primera ministra no considera que haya dado un giro tan relevante e incidió en que no pedirá perdón por intentar tomar medidas que contribuyan a apuntalar la economía de Reino Unido y ayuden a los hogares a reducir, por ejemplo, la factura energética. También ha reafirmado su compromiso con la “triple llave” de las pensiones , lo que en la práctica implica que las pensiones se revalorizarán el próximo año de acuerdo a la inflación. Esta ‘triple llave’ obliga a actualizar un 2,5 por ciento o al mismo nivel que suba el IPC o el salario medio.

