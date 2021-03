Trump y Rusia tienen los mismos objetivos, según muestra un informe de inteligencia de EE.UU. (Análisis)

Si bien los intentos de influir en las opiniones de los votantes estadounidenses son serios, y probablemente generarán sanciones en EE.UU., según los funcionarios de la Casa Blanca, finalmente no tuvieron éxito. Biden se impuso en las elecciones y Moscú no llegó tan lejos como lo hizo para dañar a la anterior candidata demócrata, Hillary Clinton, cuatro años antes con su esquema de hackeo.

La verdadera bomba que contiene no es la confianza de las agencias de espionaje en que Rusia esperaba subvertir la democracia estadounidense. Es que los expertos en inteligencia de EE.UU. confirmaron efectivamente que, por segunda elección consecutiva, los acólitos de Trump utilizaron repetidamente, a sabiendas o no, información errónea producida por los espías de uno de los adversarios extranjeros más juramentados de EE.UU. para intentar ganar una elección estadounidense.

