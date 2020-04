Trump y gobernadores se enfrentan por la cantidad de pruebas disponibles para los estados | Noticias Univision Salud

Trump por su parte ha argumentado que las pruebas generalizadas no son necesarias para partes “vastas” del país que han visto brotes más pequeños en comparación con algunas áreas metropolitanas más grandes. También afirmó que el gobierno federal no es responsable de “pararse en las esquinas” para realizar pruebas.

Otros gobernadores, como en Missouri y Mississippi también decidieron no adherirse al llamado de Trump para volver a las actividades de forma gradual, pues dicen que el gobierno no ha hecho lo suficiente para concentrarse en la pruebas.

” El gobierno federal no puede limpiarse las manos de esto y decir:”Oh, los estados son responsables de las pruebas” “, dijo Cuomo el viernes mientras se quejaba de la escasez de productos químicos fabricados en China. “No hago relaciones con China. No hago cadena de suministro internacional “.

Las pruebas de hisopos dijo, “pueden ser realizados fácilmente por los propios gobernadores. Principalmente es algodón. No es gran cosa, puedes obtener algodón fácilmente, pero si no lo consiguen, nos encargaremos de ello”.

