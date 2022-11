Trump y DeSantis muestran cómo se vería un posible enfrentamiento en 2024

Si se enfrentan cara a cara en una primaria, los dos candidatos pueden encontrarse en una situación financiera similar. DeSantis ha recaudado US$ 200 millones en este ciclo de campaña a través de sus dos comités políticos y ha gastado poco más de la mitad, dejando alrededor de US$ 90 millones en capital inicial potencial para un Super PAC. A finales de octubre, Trump tenía unos US$ 117 millones entre sus tres vehículos activos de recaudación de fondos, según datos electorales federales.

Pero la planificación de eventos competitivos dentro de Florida dos días antes de un trascendental día de elecciones es especialmente ilustrativa de lo tensa que se ha vuelto la relación entre los antiguos aliados. A diferencia de otros posibles contendientes de 2024, DeSantis no se ha negado a competir contra Trump en una primaria, lo que ha generado una gran ira al expresidente. Mientras tanto, DeSantis cree que tal concesión socavaría sus intentos de mantener el enfoque en su carrera de reelección actual en lugar de lo que puede venir, informó CNN anteriormente. DeSantis y su campaña se han negado a discutir públicamente sus planes para después de las intermedias, pero en un debate reciente no respondió cuando se le preguntó si tiene la intención de cumplir un mandato de cuatro años si es reelegido.

