Trump y Biden discuten sobre la pandemia en el último debate, a 12 días de las elecciones

“Yo no tengo dinero de China, tú sí. Yo no tengo dinero de Ucrania, tú sí”, respondió Trump. Biden recordó que Trump tiene cuatro año prometido que revelará su declaración de impuestos, y no lo hace.

Biden también acusó a Trump de no querer enfrentarse al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y dijo que el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani , que asesora a Trump, intercambia información confidencial con los rusos. Trump no defendió a Giuliani, y lo acusó de mantener contactos con Ucrania cuando fue vicepresidente en la administración de Barack Obama (2009-2017).

